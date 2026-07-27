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  • Cómoda y potente
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Serie 7000Generador de vapor PerfectCare

PSG7200/20

Cómoda y potente
La nueva serie PerfectCare 7000 está diseñada para tu comodidad. Esta plancha ultraligera y fácil de manipular cuenta con un potente vapor para conseguir grandes resultados con mayor rapidez. Planchado sin quemaduras garantizado en todas las prendas que se pueden planchar gracias a la tecnología OptimalTEMP.
Ver todos los beneficios

Planchado sin esfuerzo. Resultados excepcionales.

Cómoda y potente

  • Vapor para cortinas y prendas colgadas

  • OptimalTEMP sin quemaduras, garantizado

  • Vapor hasta 160 g/min / golpe de 600 g

  • 1 h de planchado con depósito de 1,5 l

Vapor potente con el motor TurboPower

Vapor potente con el motor TurboPower

El motor de vapor TurboPower mejora la experiencia de planchado con un flujo de vapor más potente sin interrupciones y reduce las manchas de humedad en las prendas durante el planchado* para dejarlas listas para el armario sin tener que esperar a que se sequen.

Suela SteamGlide Elite que ofrece un deslizamiento perfecto

Suela SteamGlide Elite que ofrece un deslizamiento perfecto

SteamGlide Elite, nuestra tecnología más reciente y avanzada, ofrece el máximo rendimiento de deslizamiento y una excelente resistencia a los arañazos. La avanzada capa de nanotitanio mejora el deslizamiento en todas las prendas y produce resultados más rápidos.

Gran depósito de agua extraíble de 1,5 l fácil de rellenar

Gran depósito de agua extraíble de 1,5 l fácil de rellenar

Hasta 1 h de planchado ininterrumpido gracias al gran depósito de agua de 1,5 l. Cuando esté vacío, los indicadores luminosos y sonoros te recordarán que debes rellenarlo, cosa que puedes hacer fácilmente bajo el grifo a través de la gran abertura de llenado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. En comparación con el modelo PSG8000S

  2. En comparación con el modo MAX

  3. Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de aplicación de vapor de 1 minuto.