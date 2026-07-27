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PSG7300/20
Vapor auto con detección de movimiento
Vapor para cortinas y prendas colgadas
OptimalTEMP sin quemaduras, garantizado
Vapor hasta 170 g/min / golpe de 650 g
1 h de planchado con depósito de 1,5 l
La tecnología de sensor de movimiento reconoce cuándo la plancha se está moviendo sobre la ropa para liberar un potente vapor automáticamente. Así disfrutarás de un planchado rápido y sin esfuerzo mientras la plancha vaporiza por ti.
El motor de vapor TurboPower mejora la experiencia de planchado con un flujo de vapor más potente sin interrupciones y reduce las manchas de humedad en las prendas durante el planchado* para dejarlas listas para el armario sin tener que esperar a que se sequen.
SteamGlide Elite, nuestra tecnología más reciente y avanzada, ofrece el máximo rendimiento de deslizamiento y una excelente resistencia a los arañazos. La avanzada capa de nanotitanio mejora el deslizamiento en todas las prendas y produce resultados más rápidos.
Opiniones
En comparación con el modelo PSG8000S
En comparación con el modo MAX
Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de aplicación de vapor de 1 minuto