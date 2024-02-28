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Descatalogado
Cuchillas DualPrecision
Cabezales flexibles
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave.
La potente y duradera batería de iones de litio, eficiente energéticamente, proporciona más afeitados por carga. Cárgala durante una hora y disfrutarás de más de 50 minutos de afeitado (aproximadamente 17 afeitados). Cárgala durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.
4.2
de 4
499
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Basakato
28/02/2024
España
Muy bien
Recommended friends A todos mis amigos y a toda mi familia
Ventajas
Todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
jsanchogi
30/01/2019
España
Funcionamiento suave y nuy silencioso
La carga de la batería es de mucha duración, de momento casi un mes, y es muy útil el piloto que indica cuando se está acabando la carga.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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Francisco48
24/01/2019
España
Parte de la promoción
Maravilloso descubrimiento
Para mí a sido una maravillosa sorpresa ya que era efectivo en su compra porque ya la tuve una vez y no me fue nada bien , porque se calentaba y me quemaba .Sin embargo la PT850/16 es una maravilla ya que no tengo problema con su calentamiento al ser el cabezal basculante y su apurado es muy bueno y su diseño es muy atractivo y un detallaso es su corta patillas que va de maravilla la recomiendo totalmente chapó por ustedes Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver