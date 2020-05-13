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Descatalogado

PowerTouch Plusafeitadora eléctrica en seco

PT870/14

4.2

| (103) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Un afeitado más apurado y limpio

El nuevo sistema PowerTouch de Philips añade energía a las mañanas. Ahora con más minutos, totalmente lavable y rendimiento de afeitado probado gracias al sistema DualPrecision, PowerTouch garantiza que finalizarás tu aseo matutino rápidamente.

Ver todos los beneficios

Un afeitado más apurado y limpio

  • Cuchillas DualPrecision

  • Cabezales pivotantes

Los cabezales DualPrecision afeitan el vello largo y la barba corta

Los cabezales DualPrecision afeitan el vello largo y la barba corta

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte apurado

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte apurado

La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

50 minutos más de afeitado, 1 hora de carga

50 minutos más de afeitado, 1 hora de carga

La potente y duradera batería de iones de litio, eficiente energéticamente, proporciona más afeitados por carga. Cárgala durante una hora y disfrutarás de más de 50 minutos de afeitado (aproximadamente 17 afeitados). Cárgala durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

103

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

13/05/2020

España

España

Comprador verificado

Philips Shaver series 5000

Maquina de afeitar muy recomendable, se siempre que he utlizado la marca Philips y seguro que la próxima también lo sera.

Ventajas

durabilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Fecha de uso 2018-05-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Fecha de uso 2018-05-13

03/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

This product is great product and has easy and great features.

This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

08/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Simpe shaving

In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

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