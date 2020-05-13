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Descatalogado
Cabezales pivotantes DualPrecision
50 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador desplegable
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.
Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una nueva dimensión de movimiento, todo lo cual proporciona un afeitado apurado, rápido y cómodo.
La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.
4.2
de 4
103
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
AlbertCri
13/05/2020
España
Comprador verificado
Philips Shaver series 5000
Maquina de afeitar muy recomendable, se siempre que he utlizado la marca Philips y seguro que la próxima también lo sera.
Ventajas
durabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver
Jiffyman56
03/09/2018
United Kingdom
Comprador verificado
This product is great product and has easy and great features.
This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
PeterBirmingham
08/06/2014
United Kingdom
Simpe shaving
In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.