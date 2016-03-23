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Descatalogado

Shaver series 5000 PowerTouchAfeitadora eléctrica en seco

PT920/21

4.1
| (433) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
TripleTrack
La afeitadora Philips PowerTouch Pro añade energía a las mañanas. Ahora con más minutos, totalmente lavable y rendimiento de afeitado probado gracias al sistema Triple Track, PowerTouch garantiza que finalizarás tu aseo matutino rápidamente.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeita un 50% más en cada pasada

TripleTrack

  • Cuchillas TripleTrack

  • Cabezales pivotantes

Más de 60 minutos de afeitado sin cable, 1 hora de carga

Más de 60 minutos de afeitado sin cable, 1 hora de carga

Más de 60 minutos de afeitado sin cable para 21 afeitados. Se carga por completo en 1 hora para que siempre esté lista para usar

Sistema Súper Levanta y Corta para un afeitado apurado y confortable

Sistema Súper Levanta y Corta para un afeitado apurado y confortable

El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Respuesta de contorno dinámico que se ajusta a las curvas de la cara y del cuello

Respuesta de contorno dinámico que se ajusta a las curvas de la cara y del cuello

La afeitadora se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.1

de 4

433

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

23/03/2016

España

España

Buen Producto

Estoy encantado , un poco caro pero lo que no lo cuesta, no lo VALE. Cordial Saludo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

04/06/2013

España

España

este producto es de unas caracteristicas excelentes

de toda mi vida he usado una maquinilla PHILIPS para mi uso pero como pasa el tiempo cada vez son mejoresy de un total resultado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

16/04/2013

España

España

Eficaz, bajo ruido y carga de bateria duradera

Comparando con otra maquina antigua, mayor eficacia, menor peso, bajisimo ruido, y la bateria conserva la carga sin agotamiento durante un tiempo mas que razonable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 