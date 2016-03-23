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Descatalogado
Cuchillas TripleTrack
Cabezales pivotantes
Más de 60 minutos de afeitado sin cable para 21 afeitados. Se carga por completo en 1 hora para que siempre esté lista para usar
El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
La afeitadora se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave
4.1
de 4
433
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
BeRoLuJo
23/03/2016
España
Buen Producto
Estoy encantado , un poco caro pero lo que no lo cuesta, no lo VALE. Cordial Saludo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
farolero
04/06/2013
España
este producto es de unas caracteristicas excelentes
de toda mi vida he usado una maquinilla PHILIPS para mi uso pero como pasa el tiempo cada vez son mejoresy de un total resultado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
alejan1827
16/04/2013
España
Eficaz, bajo ruido y carga de bateria duradera
Comparando con otra maquina antigua, mayor eficacia, menor peso, bajisimo ruido, y la bateria conserva la carga sin agotamiento durante un tiempo mas que razonable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.