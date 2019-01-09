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  • Córtese el pelo usted mismo
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cortapelos para cortarte el pelo tú mismo

QC5170/00

4.2
| (90) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Córtese el pelo usted mismo
Presentamos el primer cortapelos diseñado específicamente para cortarse el pelo uno mismo. Gracias a su cabezal que gira 180°, y a su diseño que se adapta a las formas, podrás llegar fácilmente incluso a las zonas más difíciles. Cortarse el pelo uno mismo nunca ha sido tan fácil.
Ver todos los beneficios

Incluso en las zonas difíciles

Córtese el pelo usted mismo

  • Elemento de corte giratorio de 180° C

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.

Fácil agarre para un control total

Fácil agarre para un control total

Este producto se ha diseñado para un agarre fácil que te ofrece un control total y hace que sea más fácil de manejar

Batería de potencia extra para cortar fácilmente todo tipo de cabellos

Batería de potencia extra para cortar fácilmente todo tipo de cabellos

La batería de potencia extra proporciona un rendimiento superior para cortar incluso los tipos de cabello más gruesos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

90

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

09/01/2019

España

España

pERFECTO

Muy buen producto , recien comprado , aun no tengo tanto tiempo, pero hasta ahora todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5170/00 cortapelos para cortarte el pelo tú mismo

Sí, recomiendo este producto

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13/01/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5170/02 do it yourself hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5170/02 do it yourself hair clipper

01/01/2011

España

España

Realmente funciona

Estoy totalmente satisfecho con mi compra de la cortadora de pelo QC5170/02 de Philishave. Tenía mis dudas sobre si podría pelarme yo mismo sin necesitar ayuda de alguien, y con esta máquina sí es posible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5170/02 do it yourself hair clipper

Sí, recomiendo este producto

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