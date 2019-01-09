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Elemento de corte giratorio de 180° C
El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.
Este producto se ha diseñado para un agarre fácil que te ofrece un control total y hace que sea más fácil de manejar
La batería de potencia extra proporciona un rendimiento superior para cortar incluso los tipos de cabello más gruesos
4.2
de 4
90
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
EduardoBarcelona
09/01/2019
España
pERFECTO
Muy buen producto , recien comprado , aun no tengo tanto tiempo, pero hasta ahora todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5170/00 cortapelos para cortarte el pelo tú mismo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5170/00 cortapelos para cortarte el pelo tú mismo
13/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5170/02 do it yourself hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5170/02 do it yourself hair clipper
juanluis1964
01/01/2011
España
Realmente funciona
Estoy totalmente satisfecho con mi compra de la cortadora de pelo QC5170/02 de Philishave. Tenía mis dudas sobre si podría pelarme yo mismo sin necesitar ayuda de alguien, y con esta máquina sí es posible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5170/02 do it yourself hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5170/02 do it yourself hair clipper