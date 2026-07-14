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Este producto
Accessories
Dosis de limpieza rápida
34,99 €
SH71
Sustitución de los cabezales de afeitado
49,99 €
34,99 €
34,99 €
S8830/54
S5884/38
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5889/11
S7882/54
S7885/55
S7885/63
S7886/35
Limpieza a fondo en solo 1 minuto
Lubricante activo
Aroma refrescante
Fórmula suave con la piel
La fórmula higiénica exclusiva de Philips, combinada con un filtro de varias rejillas, elimina los pelos cortados de forma eficaz y deja la afeitadora 10 veces más limpia que utilizando solo agua*
La fragancia especial del cartucho de limpieza aporta un aroma fresco y proporciona una sensación de limpieza durante el afeitado.
Cada cartucho de limpieza de Philips es eficaz durante unos 30 ciclos de limpieza con un uso diario, y hasta 3 meses con un uso semanal, lo que equivale a una temporada entera de afeitado limpio e higiénico.
3.8
de 4
67
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
riki.
14/07/2026
España
Comprador verificado
Funciona correctamente
Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
MiguelCJ
20/06/2025
España
Comprador verificado
Comodidad y limpieza.
Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Jessup
25/05/2025
España
hola
lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Al comparar los residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho