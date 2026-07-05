ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

S7886/35

4.3
| (2959) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, a la vez que corta cada pelo de forma apurada, incluso en barbas de 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la barba, se adapta y te guía con los movimientos correctos para una mayor protección de la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Añadir accesorios

Ver todo

Este producto

Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

159,99 €

  • Accessories

    Accessories
    Dosis de limpieza rápida

    34,99 €

  • SH71

    SH71
    Sustitución de los cabezales de afeitado

    49,99 €

159,99 €

159,99 €

con tecnología SkinIQ

Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento Nano SkinGlide

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor control de movimiento

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • Hasta 5 años de garantía****

Reduce la fricción en la piel para minimizar la irritación

Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 30 %*** para reducir la irritación.

Rendimiento potente en cada pasada

Rendimiento potente en cada pasada

Con hasta 90 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan un 17 % más cerca de la piel, cortando más pelo en cada pasada**. Las 45 cuchillas son autoafilables y están fabricadas en Europa.

Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

2959

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

05/07/2026

España

España

Comprador verificado

Buena máquina

Bastante contento con la adquisición.como siempre los productos Philips no defraudan .

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-05-20

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-05-20

04/06/2026

España

España

Comprador verificado

Buena Calidad

Muy buen producto, afeita muy suave y perfecto, es muy rápida en apenas dos minutos y medio te afeitas perfectamente.

Ventajas

Calidad ageitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-06-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-06-04

25/05/2026

España

España

Comprador verificado

LO BUENO CON DIFERENCIA

LA VERDAD QUE LA COMPRE POR PROBLEMAS DE PIEL AL TENER DERMATÍTIS ATÓPICA Y ME VA DE MIL MARAVILLAS. TUBE UN PROBLEMA DE FÁBRICA CON EL CAMBIO DE ACCESORIOS DESPUÉS DE HABERLA USADA UNAS 7 VECES, YA NOTABA ALGO EN UN PRINCIPIO Y NO LE DIERA MUCHA IMPORTANCIA. FUE ENVIARLA A ALEMANIA, LA REVISARON Y EN POCOS DÍAS ME ENTREGARON OTRA COMPLETAMENTE NUEVA EN SU CAJA CON ACCESORIOS, ETC... DE TODOS LOS GASTOS ENVÍOS SE HICIERON CARGO. MUY PROFESIONALES Y SERIOS. LA VERDAD QUE MUY CONTENTO POR TODO ESTO Y POR LA MÁQUINA, QUE ME DEJA LA CARA FENOMWNAL. MUCHAS GRACIAS SALUDOS

Ventajas

LO RECOMENDARIA Y LA-S ESTOY RECOMENDANDO, PORQUE SON UNA PASADA.LA RAPIDEZ DE AFEITADO, SIN CORTES, COMO DEJA LA PIEL, SUPERA A LAS MAQUINILLAS DE CUCHILLAS CON CRECES.MUY PRÁCTICA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. comparado con material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.

  4. 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.​