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SH71Sustitución de los cabezales de afeitado

SH71/50

3.6
| (77) Reseñas
Tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.
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SH71 Sustitución de los cabezales de afeitado

SH71
Sustitución de los cabezales de afeitado

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Cambia el cabezal cada 2 años para disfrutar de un rendimiento al 100 %

Tu afeitadora como nueva

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Compatible con la serie S7000

  • Compatible con la S5000 con forma angular

  • Compatible con la serie 500

  • No es compatible con la S5000 con forma redondeada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada para obtener un acabado limpio y cómodo.

Para afeitadoras de las series 5000, 6000 con forma angular, 7000 y 500

Para afeitadoras de las series 5000, 6000 con forma angular, 7000 y 500

Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories

Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla

Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla

1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos. 3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes). 4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic. 5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

77

Reseñas

13/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great Service and Superb Products

Great customer service and excellent product thanks

Ventajas

Easy Clean and easy fir

Contras

Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Sí, recomiendo este producto

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21/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Delivered quickly - quality of blades: first-rate

Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

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08/07/2023

United Kingdom

United Kingdom

This product worked well

I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well

Ventajas

Works well

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

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