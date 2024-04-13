Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
SH71/50
Este producto
SH71
Sustitución de los cabezales de afeitado
49,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
14,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
22,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
39,99 €
49,99 €
S591/05
S595/05
S5880/50
S5884/35
S5884/38
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
S5889/11
Cuchillas SteelPrecision
Compatible con la serie S7000
Compatible con la S5000 con forma angular
Compatible con la serie 500
No es compatible con la S5000 con forma redondeada
Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada para obtener un acabado limpio y cómodo.
Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories
1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos. 3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes). 4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic. 5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo.
3.6
de 4
77
Reseñas
13/04/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Great Service and Superb Products
Great customer service and excellent product thanks
Ventajas
Easy Clean and easy fir
Contras
Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Jakin
21/03/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Delivered quickly - quality of blades: first-rate
Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Johnny be good
08/07/2023
United Kingdom
This product worked well
I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well
Ventajas
Works well
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
donde haya instalaciones