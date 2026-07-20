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Cuchillas SteelPrecision
Tecnología Levanta y Corta
Cabezales flotantes 3D
Potente motor
Nuestro exclusivo sistema de afeitado rotatorio Levanta y Corta levanta el vello suavemente de raíz sin cortar la piel para ofrecer un afeitado apurado.
Nuestras cuchillas SteelPrecision que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 3 000 000 de movimientos de corte por minuto, garantizan un afeitado rápido en cualquier momento y lugar.
Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flotantes 3D se mueven en tres direcciones para ofrecer un contacto perfecto con la piel, lo que garantiza un afeitado cómodo.
Premios
4.2
de 4
18
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
ReviewerNL
20/07/2026
Nederland
Parte de la promoción
Klein maar fijn!
Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.
Ventajas
Klein, handzaam, stil
Contras
Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-07-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-07-08
Review.By.Denise
12/06/2026
Nederland
Parte de la promoción
Top scheerapparaat!
Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!
Esta reseña se realizó para Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-29
Esta reseña se realizó para Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-29
Bartjuh92
26/05/2026
Nederland
Parte de la promoción
Erg fijn product!
Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.
Esta reseña se realizó para Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-22
Esta reseña se realizó para Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-22
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.