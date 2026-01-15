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Philips Shaver 500 Series Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta
Asistencia
S595/05
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
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¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Philips Shaver 500 SeriesRecortador para nariz
Shaver 500,700 SeriesFunda
SH71Sustitución de los cabezales de afeitado
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
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