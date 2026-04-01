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S591/05
Afeitado apurado
La serie 500 de Philips, con su diseño compacto, se ha diseñado para ofrecerte un afeitado apurado en cualquier parte. Con nuestra afeitadora portátil, disfrutarás de tu mejor versión en cualquier momento y lugar.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta
total
recurring payment
Nuestro exclusivo sistema de afeitado rotatorio Levanta y Corta levanta el vello suavemente de raíz sin cortar la piel para ofrecer un afeitado apurado.
Nuestras cuchillas SteelPrecision que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 3 000 000 de movimientos de corte por minuto, garantizan un afeitado rápido en cualquier momento y lugar.
Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flotantes 3D se mueven en tres direcciones para ofrecer un contacto perfecto con la piel, lo que garantiza un afeitado cómodo.
El tamaño compacto de la afeitadora, combinado con un aspecto elegante y moderno, te garantizan que destaques con estilo, vayas donde vayas.
El potente motor magnético te permite afeitar incluso las barbas más gruesas, para que disfrutes de un afeitado suave y apurado incluso sobre la marcha.
Las cuchillas de nuestra afeitadora están fabricadas con acero europeo hipoalergénico que resiste la corrosión, es suave con la piel y evita las impurezas.
Tanto si prefieres un cómodo afeitado en seco como un refrescante afeitado en húmedo con gel o espuma, nuestra afeitadora se adapta a tus necesidades. Gracias a su resistencia al agua IPX7, permite una limpieza sin esfuerzo bajo el grifo.
Disfruta de la comodidad de una potente batería de iones de litio con hasta 40 minutos de tiempo de afeitado con una sola carga de 1 hora. ¿Necesitas un afeitado rápido? Solo tienes que enchufarla durante 5 minutos y tendrás suficiente energía para un afeitado completo.
Asegúrate de que tu afeitadora esté segura vayas donde vayas. Con un diseño moderno, este estuche de viaje es más que un simple artículo protector.
La tapa magnética mantiene el cabezal de afeitado limpio, mientras que el bloqueo para viajes evita que la afeitadora se encienda por accidente, lo que te permite disfrutar de tu viaje sin preocupaciones.
Nuestras afeitadoras Philips se han diseñado para ofrecer precisión y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento duradero. Nuestras afeitadoras se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento constante y duradero. Disfruta de una afeitadora que resiste el paso del tiempo.
En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.
Accesorios
Potencia
Diseño
Servicios
Rendimiento de afeitado
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