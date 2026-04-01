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    • Afeitado apurado Afeitado apurado Afeitado apurado

      Philips Shaver 500 Series Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

      S591/05

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones
      2 Premios

      Afeitado apurado

      La serie 500 de Philips, con su diseño compacto, se ha diseñado para ofrecerte un afeitado apurado en cualquier parte. Con nuestra afeitadora portátil, disfrutarás de tu mejor versión en cualquier momento y lugar.

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      Philips Shaver 500 Series
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      Philips Shaver 500 Series

      Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

      total

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      Afeitado apurado

      en cualquier parte

      • Cuchillas SteelPrecision
      • Tecnología Levanta y Corta
      • Cabezales flotantes 3D
      • Diseño compacto
      Afeitado apurado en cualquier parte

      Afeitado apurado en cualquier parte

      Nuestro exclusivo sistema de afeitado rotatorio Levanta y Corta levanta el vello suavemente de raíz sin cortar la piel para ofrecer un afeitado apurado.

      Eficiencia en todas las direcciones

      Eficiencia en todas las direcciones

      Nuestras cuchillas SteelPrecision que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 3 000 000 de movimientos de corte por minuto, garantizan un afeitado rápido en cualquier momento y lugar.

      Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

      Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

      Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flotantes 3D se mueven en tres direcciones para ofrecer un contacto perfecto con la piel, lo que garantiza un afeitado cómodo.

      Diseño compacto

      Diseño compacto

      El tamaño compacto de la afeitadora, combinado con un aspecto elegante y moderno, te garantizan que destaques con estilo, vayas donde vayas.

      Potente y silencioso

      Potente y silencioso

      El potente motor magnético te permite afeitar incluso las barbas más gruesas, para que disfrutes de un afeitado suave y apurado incluso sobre la marcha.

      El acero anticorrosión respeta la piel

      El acero anticorrosión respeta la piel

      Las cuchillas de nuestra afeitadora están fabricadas con acero europeo hipoalergénico que resiste la corrosión, es suave con la piel y evita las impurezas.

      Para un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

      Para un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

      Tanto si prefieres un cómodo afeitado en seco como un refrescante afeitado en húmedo con gel o espuma, nuestra afeitadora se adapta a tus necesidades. Gracias a su resistencia al agua IPX7, permite una limpieza sin esfuerzo bajo el grifo.

      Potente batería de iones de litio

      Potente batería de iones de litio

      Disfruta de la comodidad de una potente batería de iones de litio con hasta 40 minutos de tiempo de afeitado con una sola carga de 1 hora. ¿Necesitas un afeitado rápido? Solo tienes que enchufarla durante 5 minutos y tendrás suficiente energía para un afeitado completo.

      Estuche de viaje para guardar y proteger la afeitadora

      Estuche de viaje para guardar y proteger la afeitadora

      Asegúrate de que tu afeitadora esté segura vayas donde vayas. Con un diseño moderno, este estuche de viaje es más que un simple artículo protector.

      Viaja con tranquilidad

      Viaja con tranquilidad

      La tapa magnética mantiene el cabezal de afeitado limpio, mientras que el bloqueo para viajes evita que la afeitadora se encienda por accidente, lo que te permite disfrutar de tu viaje sin preocupaciones.

      Diseñada para durar

      Diseñada para durar

      Nuestras afeitadoras Philips se han diseñado para ofrecer precisión y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento duradero. Nuestras afeitadoras se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento constante y duradero. Disfruta de una afeitadora que resiste el paso del tiempo.

      Carga práctica

      Carga práctica

      En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Viajes y almacenamiento
        Funda de viaje

      • Potencia

        Tipo de batería
        Iones de litio
        Carga
        • Carga completa en 1 hora
        • Carga rápida en 5 min
        Voltaje automático
        5 V
        Tiempo de funcionamiento
        40 minutos

      • Diseño

        Mango
        Mango y agarre ergonómicos
        Color
        Negro metálico

      • Servicios

        Cabezal de repuesto
        Sustituir cada dos años por SH71
        Garantía
        2 años

      • Rendimiento de afeitado

        Seguimiento de contornos
        Cabezales flotantes 3D
        Sistema de afeitado
        • Cuchillas SteelPrecision
        • Tecnología Levanta y Corta

      • Fácil de usar

        Wet & Dry
        Uso en seco y en húmedo
        Pantalla
        Indicador de nivel de la batería
        Limpieza
        Admite una limpieza al completo

      Badge-D2C

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