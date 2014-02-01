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Multigroom series 3000Set de arreglo personal

QG3020/10

4.9

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Set de arreglo personal 4 en 1

Este set de arreglo personal profesional de Philips con recortador para cabeza, barba, nariz y orejas es perfecto para crear el estilo adecuado para cada ocasión.

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Cree su propio estilo

Set de arreglo personal 4 en 1

  • 4 en 1

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma ondulada, que dirigen y cortan el pelo de forma precisa y uniforme.

9 posiciones de longitud integradas, de 1 a 18 mm

Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de un rango de longitudes posibles.

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Opiniones

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4.9

de 4

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Sí, recomiendo este producto

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09/10/2011

United Kingdom

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Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 