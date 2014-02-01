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Set de arreglo personal 4 en 1
Este set de arreglo personal profesional de Philips con recortador para cabeza, barba, nariz y orejas es perfecto para crear el estilo adecuado para cada ocasión.
4 en 1
El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.
Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma ondulada, que dirigen y cortan el pelo de forma precisa y uniforme.
Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de un rango de longitudes posibles.
4.9
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Kittkatt
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Jon66
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
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Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.