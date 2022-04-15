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Asistencia
QG3020/10
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
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