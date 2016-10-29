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Kit de cuidado personal 7 en 1
Este kit de cuidado personal QG3080 de Philips, que incluye un cortador para pelo, barba, nariz y orejas, es la máquina definitiva que te ayudará a crear el look adecuado para cada ocasión.
7 en 1
El peine-guía que sigue los contornos se ajusta a cada curva para ofrecerte resultados rápidos y cómodos.
Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma ondulada que dirigen y cortan el pelo de forma precisa y uniforme.
Seleccioná la longitud deseada con la amplia y versátil gama de largos
4.8
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
campa05
29/10/2016
España
Comprador verificado
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Ventajas
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QG3080 Grooming kit
Fecha de uso 2019-04-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QG3080 Grooming kit
Fecha de uso 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.