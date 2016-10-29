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Multigroom series 3000Kit de cuidado personal

QG3080/10

4.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Kit de cuidado personal 7 en 1

Este kit de cuidado personal QG3080 de Philips, que incluye un cortador para pelo, barba, nariz y orejas, es la máquina definitiva que te ayudará a crear el look adecuado para cada ocasión.

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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Creá tu propio estilo

Kit de cuidado personal 7 en 1

  • 7 en 1

Peine que sigue los contornos para más velocidad y comodidad

Peine que sigue los contornos para más velocidad y comodidad

El peine-guía que sigue los contornos se ajusta a cada curva para ofrecerte resultados rápidos y cómodos.

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma ondulada que dirigen y cortan el pelo de forma precisa y uniforme.

9 posiciones de largo de 1 a 18 mm

Seleccioná la longitud deseada con la amplia y versátil gama de largos

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.8

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

29/10/2016

España

España

Comprador verificado

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Ventajas

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QG3080 Grooming kit

Fecha de uso 2019-04-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QG3080 Grooming kit

Fecha de uso 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

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