Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
QG3150/30
Máxima precisión y excelente visibilidad
La revolucionaria tecnología MicroBlade le proporciona una precisión sin precedentes para crear el estilo exacto que desees.
Delicada
7 en 1
Una amplia gama de accesorios que le permiten retocar, mantener y definir el pelo o la barba con el estilo que más le guste.
La revolucionaria tecnología MicroBlade le proporciona una precisión sin precedentes para crear el estilo exacto que desees.
Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*
3.7
de 4
26
Reseñas
Krespo
05/02/2011
España
Perfecto
Perfecto para rebajarse la barba y recortarsela trae todos los cabezales que puedes necesitar y bien ordenado, lo mejor es que se puede mojar bajo el agua para limpiarla, el unico inconveniente es que no funciona a tope con el cargador puesto, tienes que esperar a que vuelva a cargarse y utilizar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
isolo
24/06/2015
Italia
Comprador verificado
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.