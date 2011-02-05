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Descatalogado

Multigroom series 3000Set de arreglo personal

QG3150/30

3.7

| (26) Reseñas

Máxima precisión y excelente visibilidad

La revolucionaria tecnología MicroBlade le proporciona una precisión sin precedentes para crear el estilo exacto que desees.

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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Máxima precisión y excelente visibilidad

  • Delicada

  • 7 en 1

7 accesorios para infinidad de estilos diferentes

7 accesorios para infinidad de estilos diferentes

Una amplia gama de accesorios que le permiten retocar, mantener y definir el pelo o la barba con el estilo que más le guste.

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

La revolucionaria tecnología MicroBlade le proporciona una precisión sin precedentes para crear el estilo exacto que desees.

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*

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Opiniones

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3.7

de 4

26

Reseñas

05/02/2011

España

España

Perfecto

Perfecto para rebajarse la barba y recortarsela trae todos los cabezales que puedes necesitar y bien ordenado, lo mejor es que se puede mojar bajo el agua para limpiarla, el unico inconveniente es que no funciona a tope con el cargador puesto, tienes que esperar a que vuelva a cargarse y utilizar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

24/06/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 