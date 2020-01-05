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Descatalogado

Multigroom series 3000Kit de cuidado personal

QG3190/00

3

| (33) Reseñas

Máxima precisión y excelente visibilidad

La revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está diseñada para darte una precisión sin precedentes para crear el look exacto que tenías en mente eliminando el vello no deseado.

Ver todos los beneficios

Máxima precisión y excelente visibilidad

  • Pro

  • 9 en 1

  • Resistente al agua

Totalmente resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

Totalmente resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

33

Reseñas

05/01/2020

España

España

Comprador verificado

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Fecha de uso 2018-12-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Fecha de uso 2018-12-05

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

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