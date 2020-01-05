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Descatalogado
QG3190/00
Máxima precisión y excelente visibilidad
La revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está diseñada para darte una precisión sin precedentes para crear el look exacto que tenías en mente eliminando el vello no deseado.
Pro
9 en 1
Resistente al agua
Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.
La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.
Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*
3.0
de 4
33
Reseñas
Lumenpra
05/01/2020
España
Comprador verificado
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Fecha de uso 2018-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Fecha de uso 2018-12-05
paul1
10/10/2011
United Kingdom
Simplicity
This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale