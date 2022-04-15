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Multigroom series 3000 Recortador de barba y precisión 3 en 1
Descatalogado
Asistencia
QG3320/15
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (7)
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
ShaversCepillo de limpieza
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips