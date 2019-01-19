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Descatalogado
2 accesorios y 1 peine-guía
sin cable, totalmente lavable
cuchillas respetuosas con la piel
60 min de uso sin cable/10 h de carga
Utiliza el recortador grande sin peine-guía para completar tu estilo y conseguir líneas limpias y definidas alrededor de los bordes de la barba.
Recórtate la barba con la longitud exacta que deseas bloqueando la posición que se ajuste al look que quieres obtener. El peine-guía para barba y barba de pocos días ofrece 18 posiciones de longitud entre 1 mm y 18 mm, con precisión de 1 mm entre cada posición.
Elimina el vello no deseado de la nariz y las orejas, de forma fácil y cómoda.
3.9
de 4
77
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
josemcv
08/11/2017
España
Excelente
lo compre para recortar la barba y cortar el pelo en los lados y funciona perfectamente nunca falla y muy cómodo de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
sapiflor
10/06/2016
España
Comprador verificado
Versatil
Versátil, ligera. SE me estropeo la poco tiempo y me dieron una nueva.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer