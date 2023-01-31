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  • Afeitado íntimo fácil suave con la piel
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OneBlade2 cuchillas SkinProtect

QP229/50

4
| (183) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
Afeitado íntimo fácil suave con la piel
La cuchilla SkinProtect protege aún más las zonas sensibles de irritación (tus axilas y zonas íntimas lo agradecerán).
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OneBlade 2 cuchillas SkinProtect

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2 cuchillas SkinProtect

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Recorte y afeitado con mayor protección de la piel

Afeitado íntimo fácil suave con la piel

  • Afeitado íntimo fácil suave con la piel

  • 2 cuchillas sustituibles

  • Para todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla que dura hasta 4 meses*

Protege las zonas sensibles

Protege las zonas sensibles

La cuchilla SkinProtect protege aún más las zonas sensibles de irritación (tus axilas y zonas íntimas lo agradecerán).

Aféitate fácilmente en ambas direcciones

Aféitate fácilmente en ambas direcciones

La cuchilla de doble cara te permite afeitarte en ambas direcciones para llegar fácilmente a las zonas difíciles, crear líneas limpias o dar un toque extra de estilo justo donde quieras.

Cuchillas que duran hasta 4 meses*

Cuchillas que duran hasta 4 meses*

Las cuchillas de acero inoxidable resistentes están diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero. Para obtener un rendimiento óptimo, solo tienes que sustituir cada cuchilla cada 4 meses*. La sustitución es rápida y sencilla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

183

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

31/01/2023

España

España

Comprador verificado

Cuchillas

La verdad que tras sus usos estoy muy contento, me ayuda bastante a la hora de afeitarme de una sola pasada, y ademas de larga duración no es como otras que tras 3 o 4 pasadas se desgasta, estos duran bastante muy contento con los resultados obtenidos

Ventajas

Duradero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

18/05/2020

España

España

Tiene una afeitada fantastica asi como gillette

Para que le gente tambien sepa y pueda informarse que no solo es una muy buena afeitada si no que con la rapides que lo haces tambien

Ventajas

La rapidez y eficacia del afeitado

Contras

Que si se te olvida cargarla tendras que usarla con el cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio

02/05/2019

España

España

De lo mejor que he visto en afeitadoras!

Este tipo de recambios, que desde mi punto de vista tratan de combinar lo mejor del afeitado mediante cuchillas y eléctrico, nos permiten obtener afeitados apurados y perfilar la barba con mucha precisión (debido a su similitud en diseño con cuchillas convencionales). Están diseñadas para barbas relativamente cortas y los resultados son más que excelentes. Además, según el fabricante, nos ofrecen una durabilidad de hasta 4 meses (aunque en mi caso, al no tener demasiada densidad de pelo, puedo estirar bastante más su uso). Sin duda alguna es una compra recomendable si buscamos lo mejor de cada tipo de afeitado, pues se defiende casi tan bien en cada punto como las máquinas destinadas a ello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.

  2. Embalaje de papel reciclable