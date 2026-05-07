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Este producto
OneBlade
Intimate
32,99 €
OneBlade
1 cuchillas SkinProtect
17,99 €
OneBlade
2 cuchillas SkinProtect
27,99 €
32,99 €
32,99 €
Afeitado íntimo fácil suave con la piel
1 cuchilla SkinProtect
1 peine-guía
1 guante exfoliante
Recargable, uso en seco y en húmedo
La cuchilla SkinProtect protege aún más las zonas sensibles de irritación (tus axilas y zonas íntimas lo agradecerán).
Ahora, nuestra popular tecnología OneBlade está preparada para las axilas y las zonas íntimas, independientemente de la longitud del pelo. Mientras que la unidad de corte rápida corta a una velocidad de 100 veces por segundo, los bordes redondeados, el puente del protector de piel y las puntas redondeadas protegen la piel.
¿Quieres dejar un poco de pelo? Recorta el pelo de las axilas y de las zonas íntimas como quieras. Solo tienes que hacer clic en el peine-guía acoplable de 3 mm.
4.0
de 4
292
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Hola7
07/05/2026
España
Comprador verificado
Un producto fantástico para depilar las zonas inti
Ha supuesto un antes y después y mi calidad de higiene intima. Donde el muy fácil de limpiar y la seguridad de depilarme mis zonas íntimas, sin el temor de cortarme
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate
Date of Use 2026-04-14
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate
Date of Use 2026-04-14
17/05/2025
España
Comprador verificado
Excelente solución: eficiente y práctica.
Estoy realmente encantado con la Phillips OneBlade Intimate. Este producto me ha parecido una solución muy práctica, eficiente y ágil para el cuidado personal. Al igual que la Phillips OneBlade para la cara, esta versión para las zonas íntimas del cuerpo es increíblemente conveniente y sencilla de usar, facilitando las tareas de higiene y cuidado corporal. La comodidad que ofrece es excepcional, permitiendo un afeitado rápido y sin complicaciones. Es ideal para mantener la piel suave y bien cuidada, tanto en áreas del cuerpo como en zonas más sensibles. Sin embargo, es importante tener cuidado al usarla en la «zona de los tesoros familiares», ya que puede causar algún pequeño corte accidental si no se maneja con precaución. A pesar de esto, considero que es una herramienta indispensable para el cuidado personal diario. En resumen, la Phillips OneBlade Intimate es una excelente adición a mi rutina de higiene, ofreciendo resultados eficaces y una experiencia de uso muy satisfactoria.
Ventajas
Comodidad, eficiencia y agilidad.
Contras
Se debe mantener especial precaución en zonas íntimas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate
Ladypim
29/11/2024
España
Parte de la promoción
La mejor depiladora que he probado.
Es la mejor depiladora que he probado, cómoda de utilizar y fácil, sin riesgo de corte y sin cables por medio. Deja la piel suave en unos minutos. Sin duda la recomendaría a mis amigas, porque gracias a su batería la puedes llevar siempre en tus viajes y es muy cómoda de utilizar.
Ventajas
Facilidad de uso, la batería es lo mejor ya que no tienes los cables por medio.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/30 Intimate
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/30 Intimate
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.