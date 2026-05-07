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  • Afeitado íntimo fácil suave con la piel
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OneBladeIntimate

QP1924/24

4
| (292) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Afeitado íntimo fácil suave con la piel
La cuchilla SkinProtect protege aún más las zonas sensibles de irritación (tus axilas y zonas íntimas lo agradecerán).
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La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

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Este producto

OneBlade Intimate

OneBlade
Intimate

32,99 €

  • OneBlade

    OneBlade
    1 cuchillas SkinProtect

    17,99 €

  • OneBlade

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    2 cuchillas SkinProtect

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32,99 €

32,99 €

Recorte y afeitado con mayor protección de la piel

Afeitado íntimo fácil suave con la piel

  • Afeitado íntimo fácil suave con la piel

  • 1 cuchilla SkinProtect

  • 1 peine-guía

  • 1 guante exfoliante

  • Recargable, uso en seco y en húmedo

Protege las zonas sensibles

Protege las zonas sensibles

La cuchilla SkinProtect protege aún más las zonas sensibles de irritación (tus axilas y zonas íntimas lo agradecerán).

Afeitado y recorte bidireccionales, 100 % resistente al agua, carga USB-A

Afeitado y recorte bidireccionales, 100 % resistente al agua, carga USB-A

Ahora, nuestra popular tecnología OneBlade está preparada para las axilas y las zonas íntimas, independientemente de la longitud del pelo. Mientras que la unidad de corte rápida corta a una velocidad de 100 veces por segundo, los bordes redondeados, el puente del protector de piel y las puntas redondeadas protegen la piel.

Peine-guía acoplable de 3 mm para cortar fácilmente el pelo

Peine-guía acoplable de 3 mm para cortar fácilmente el pelo

¿Quieres dejar un poco de pelo? Recorta el pelo de las axilas y de las zonas íntimas como quieras. Solo tienes que hacer clic en el peine-guía acoplable de 3 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

292

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

07/05/2026

España

España

Comprador verificado

Un producto fantástico para depilar las zonas inti

Ha supuesto un antes y después y mi calidad de higiene intima. Donde el muy fácil de limpiar y la seguridad de depilarme mis zonas íntimas, sin el temor de cortarme

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate

Date of Use 2026-04-14

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate

Date of Use 2026-04-14

17/05/2025

España

España

Comprador verificado

Excelente solución: eficiente y práctica.

Estoy realmente encantado con la Phillips OneBlade Intimate. Este producto me ha parecido una solución muy práctica, eficiente y ágil para el cuidado personal. Al igual que la Phillips OneBlade para la cara, esta versión para las zonas íntimas del cuerpo es increíblemente conveniente y sencilla de usar, facilitando las tareas de higiene y cuidado corporal. La comodidad que ofrece es excepcional, permitiendo un afeitado rápido y sin complicaciones. Es ideal para mantener la piel suave y bien cuidada, tanto en áreas del cuerpo como en zonas más sensibles. Sin embargo, es importante tener cuidado al usarla en la «zona de los tesoros familiares», ya que puede causar algún pequeño corte accidental si no se maneja con precaución. A pesar de esto, considero que es una herramienta indispensable para el cuidado personal diario. En resumen, la Phillips OneBlade Intimate es una excelente adición a mi rutina de higiene, ofreciendo resultados eficaces y una experiencia de uso muy satisfactoria.

Ventajas

Comodidad, eficiencia y agilidad.

Contras

Se debe mantener especial precaución en zonas íntimas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate

29/11/2024

España

España

La mejor depiladora que he probado.

Es la mejor depiladora que he probado, cómoda de utilizar y fácil, sin riesgo de corte y sin cables por medio. Deja la piel suave en unos minutos. Sin duda la recomendaría a mis amigas, porque gracias a su batería la puedes llevar siempre en tus viajes y es muy cómoda de utilizar.

Ventajas

Facilidad de uso, la batería es lo mejor ya que no tienes los cables por medio.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/30 Intimate

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/30 Intimate

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.