Buena recortadora para vello corporal. Buena experiencia tanto en axilas como en pecho o pubis,si tirones ni enganchadas del vello (ni a favor del pelo ni a contrapelo). Lo que más me ha gustado de la Philips OneBlade QP1924/30 Intimate es que no irrita la piel ni lo más mínimo. Lleva un cabezal de plástico que protege el contacto directo de las cuchillas con la piel y no por eso deja de apurar el resultado del corte. Viene además con un peine por si uno quiere recortar menos el vello pero no puedes calibrar la longitud del recorte. Es muy ligera y no pesa nada, cosa que hace que sea de fácil manejo y que puedas llegar a cualquier punto de forma cómoda. Se puede usar tanto en seco como en mojado, pero mi experiencia ha sido más positiva en seco, ya que con una sola pasada recorta sin problemas lo que se encuentra en su camino. En mojado debía pasar dos o tres veces para apurar con buen resultado. Las cuchillas son de buena calidad y después de varios usos siguen manteniendo la misma efectividad en el corte, aunque depende del grosor del vello y la frecuencia que le exijamos a la máquina. Por último cabe destacar la durabilidad de la batería. Me ha permitido tres usos de unos 15 minutos ininterrumpidos antes de tener que volver a cargarla, un poco justa la batería pero razonable. Por contra, siguen insistiendo en no incluir un sistema universal para su carga y mantienen su cargador propio.