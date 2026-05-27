Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
OneBlade: recorta, perfila y afeita
Todas las series
OneBlade Intimate
Asistencia
QP1924/24
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (7)
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
OneBladeTapa protectora
OneBladePeine-guía para zonas íntimas de 3 mm
OneBlade1 cuchillas SkinProtect
OneBlade2 cuchillas SkinProtect
Cable USB
Adaptador de pared USB HQ87
Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba
Mi Philips OneBlade no funciona
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.