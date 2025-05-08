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OneBlade: recorta, perfila y afeita
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OneBlade
Asistencia
QP2520/20
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (12)
¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Cómo utilizo OneBlade en el cuerpo?
OneBladeCuchilla de recambio
Adaptador de corriente A00390
OneBlade& OneBlade Pro Tapa protectora
OneBladePeine-guía para barba de 1 mm
OneBladePeine-guía para barba de 2 mm
OneBladePeine-guía para barba de 3 mm
OneBladePeine-guía para barba de 5 mm
OneBlade Peine-guía para el cuerpo de 3 mm
OneBladeProtector de piel
El cargador de mi Philips OneBlade no encaja
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