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Descatalogado

OneBlade

QP2520/30

4.3
| (4425) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
Philips OneBlade es un nuevo revolucionario recortador que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

  • Recorta, perfila y afeita

  • Para cualquier longitud

  • 3 peines-guía de fácil montaje

  • Recargable, uso en seco y en húmedo

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.

Recorta

Recorta

Recorta a la longitud de barba corta que prefieras. Tu maquinilla de afeitar para la cara Philips OneBlade incluye 3 peines-guía: 1 mm para barba corta, 3 mm para un corte apurado o 5 mm para una barba más larga.

Perfila

Perfila

Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

4425

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

gran producto

he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

04/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad

He dado 5 estrellas porqué me encanta,.no tita no corta no se enreda es una maravilla la mejor maquinilla qué he tenido

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara

Date of Use 2026-05-31

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara

Date of Use 2026-05-31

20/04/2026

España

España

Comprador verificado

El cambio en el afeitado

Cómoda, fácil de usar, rapidez del afeitado…no es necesario espuma de afeitar ni otro producto.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.