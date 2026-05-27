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OneBlade: recorta, perfila y afeita
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OneBlade 360 Cara
Asistencia
QP2734/30
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
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¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?
OneBlade 360 & ProTapa protectora
Cable USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Peine-guía ajustable para barba de 1-5 mm
Adaptador de pared USB HQ87
No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
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