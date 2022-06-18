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  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo

Descatalogado

OneBlade Pro

QP6510/20

4.3
| (1414) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario recortador que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo**.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

Diseñado para cortar pelo, no piel

Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo

  • Recorta, modela y afeita

  • Para cualquier longitud de pelo

  • Peine-guía de precisión 12 longitudes

  • Recargable, uso en seco y en húmedo

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.

Recorta

Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.

Perfila

Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

1414

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

18/06/2022

España

España

Artículo de gran calidad

Después de varios usos puedo confirmar que cumple las expectativas esperadas de un producto para esta necesidad.

Ventajas

Fiable y algo importante: no notas tirones.

Contras

En un producto así, me gustaría que le acompañara un "estuche" rígido y no una bolsa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro

29/04/2022

España

España

Comprador verificado

La mejor que he tenido

Muy buena máquina de afeitar,cómoda y fácil de usar,batería muy duradera y muy buen apurado

Ventajas

Batería y regulador de largo del pelo

Contras

De momento nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro

04/04/2022

España

España

Comprador verificado

Cumple con su objetivo perfectamente.

Hace un tiempo utilizamos la primera Phillips de este tipo que salió al mercado y quedamos muy sorprendidos con su uso. Por eso nos decidimos a renovarlo por esta y el resultado es muy superior a la anterior en apurado y uso.

Ventajas

Comodidad de uso y el nuevo de batería visible

Contras

Los niveles de apurado con el peine, están bien pero cuesta adecuarse a ellos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.

  2. Compatible con todos los modelos OneBlade excepto QP4xx