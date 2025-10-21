Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
OneBlade: recorta, perfila y afeita
Todas las series
OneBlade Pro
Descatalogado
Asistencia
QP6510/20
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (12)
¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Cómo utilizo OneBlade en el cuerpo?
OneBladeCuchilla de recambio
OneBlade& OneBlade Pro Tapa protectora
El cargador de mi Philips OneBlade no encaja
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.