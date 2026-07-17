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Descatalogado
Batería recargable (iones de litio)
Peine-guía de precisión 14 longitudes
Uso en seco y en húmedo
Indicador de batería
Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12 000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.
La innovadora cuchilla 360 se puede inclinar en todas las direcciones para ajustarse a las curvas de la cara. Su diseño permite un contacto y control constantes sobre la piel. Recorta y afeita fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar, con menos pasadas y mayor comodidad.*
Utiliza el peine-guía de precisión regulable incluido para recortar la barba y obtener un acabado uniforme. Elige una de las 14 posiciones de longitud con bloqueo para conseguir una barba corta, una barba media o un estilo de barba larga.
4.3
de 4
1900
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Joyle
17/07/2026
España
Comprador verificado
Fantástica
De monento bastante contento con el producto,no tengo ninguna queja. Me permite afeitarme de manera rápida sin usar ni agua ni espuma y no irrita mucho la piel a pesar de ello.
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-06-15
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-06-15
Dsmb15
28/06/2026
España
Comprador verificado
EXCELENTE
Excelente producto 100% recomendable es bueno 👍 Sirve tanto en seco como mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-08
Macias75
27/05/2026
España
Comprador verificado
Fantastica
Funciona perfectamente, o necesitas espuma aunque al poder utilizarse es muy útil. Y sobre todo no irrita co. la
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-03-01
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Vs its predecessor while shaving
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.