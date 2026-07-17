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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud sin esfuerzo*
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Descatalogado

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

4.3
| (1900) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud sin esfuerzo*
La nueva OneBlade Pro 360 recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo sin esfuerzo*. Olvídate de recurrir a varios pasos y herramientas; OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud sin esfuerzo*

  • Batería recargable (iones de litio)

  • Peine-guía de precisión 14 longitudes

  • Uso en seco y en húmedo

  • Indicador de batería

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12 000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Innovadora cuchilla 360

La innovadora cuchilla 360 se puede inclinar en todas las direcciones para ajustarse a las curvas de la cara. Su diseño permite un contacto y control constantes sobre la piel. Recorta y afeita fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar, con menos pasadas y mayor comodidad.*

Recorta

Utiliza el peine-guía de precisión regulable incluido para recortar la barba y obtener un acabado uniforme. Elige una de las 14 posiciones de longitud con bloqueo para conseguir una barba corta, una barba media o un estilo de barba larga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

1900

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

17/07/2026

España

España

Comprador verificado

Fantástica

De monento bastante contento con el producto,no tengo ninguna queja. Me permite afeitarme de manera rápida sin usar ni agua ni espuma y no irrita mucho la piel a pesar de ello.

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-06-15

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-06-15

28/06/2026

España

España

Comprador verificado

EXCELENTE

Excelente producto 100% recomendable es bueno 👍 Sirve tanto en seco como mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-08

27/05/2026

España

España

Comprador verificado

Fantastica

Funciona perfectamente, o necesitas espuma aunque al poder utilizarse es muy útil. Y sobre todo no irrita co. la

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-03-01

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.