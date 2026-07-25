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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

OneBladeCuchilla 360 de recambio

QP420/50

4.3
| (4425) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
La innovadora cuchilla 360 se puede inclinar en todas las direcciones para ajustarse a las curvas de la cara. Su diseño permite un contacto y control constantes sobre la piel. Recorta y afeita fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar, con menos pasadas y mayor comodidad.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

Productos compatibles
OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2824/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Cara

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Cara

QP2734/20

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Face + Body

QP4631/65

OneBlade 360 conectada

OneBlade 360 conectada
Cara

QP4530/30

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2724/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Refurbished Face

QP2734/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body reacondicionada

QP2834/20R1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

  • Recorta, perfila y afeita

  • 2 cuchillas 360

  • Embalaje de papel reciclable**

  • Cuchilla que dura hasta 4 meses*

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade es un revolucionario modelador híbrido que recorta, afeita y crea líneas definidas con cualquier longitud de barba. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Funciona con todos los mangos OneBlade

Funciona con todos los mangos OneBlade

Compatible con todos los productos OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

4425

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

gran producto

he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

04/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad

He dado 5 estrellas porqué me encanta,.no tita no corta no se enreda es una maravilla la mejor maquinilla qué he tenido

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara

Date of Use 2026-05-31

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara

Date of Use 2026-05-31

20/04/2026

España

España

Comprador verificado

El cambio en el afeitado

Cómoda, fácil de usar, rapidez del afeitado…no es necesario espuma de afeitar ni otro producto.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.

  2. Donde haya instalaciones