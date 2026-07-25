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Recorta, perfila y afeita
Cuchilla 360
Peine-guía ajustable 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.
La innovadora cuchilla 360 se mueve en todas las direcciones para ajustarse a las curvas de la cara. Su diseño permite un contacto y control constantes sobre la piel. Recorta y afeita fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar, con menos pasadas y mayor comodidad.
Diseño único de peine abierto para recortar con eficacia sin obstruir ni interrumpir tu rutina, incluso en cabellos largos y gruesos.
4.3
de 4
4425
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
ogeid75
25/07/2026
España
Comprador verificado
gran producto
he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara
Date of Use 2026-06-11
Javi.gallo
04/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad
He dado 5 estrellas porqué me encanta,.no tita no corta no se enreda es una maravilla la mejor maquinilla qué he tenido
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara
Date of Use 2026-05-31
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara
Date of Use 2026-05-31
Ayot
20/04/2026
España
Comprador verificado
El cambio en el afeitado
Cómoda, fácil de usar, rapidez del afeitado…no es necesario espuma de afeitar ni otro producto.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
En comparación con QP210 anterior
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.