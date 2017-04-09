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Descatalogado
Crea tu estilo
Crea tu estilo con la Philips StyleShaver. Con solo girar la muñeca este perfilador de barba y afeitadora con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba de 2 días perfecta, hasta una barba definida o un afeitado apurado.
Intervalos de 0,5 mm
Recortador de doble cara
75 min de uso sin cable/1 h de carga
Afeitadora de doble lámina
El recortador totalmente metálico (32 mm) y el peine-guía con 12 posiciones de longitud ajustables permiten obtener fácilmente la longitud de barba que desees. Bloquea tu posición de ajuste perfecta con la rueda de ajuste. El duradero recortador metálico con bordes redondeados suaves con la piel garantiza un corte preciso y uniforme.
La nueva afeitadora con doble lámina permite un afeitado elegante. El recortador central recoger los pelos más largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan el resto con la máxima suavidad.
Debajo del peine-guía ajustable hay un recortador con doble extremo totalmente metálico. Utiliza el lado de 32 mm para obtener un recorte de alto rendimiento y el de 15 mm para obtener detalles precisos en las zonas difíciles de alcanzar. Las puntas redondeadas garantizan un contacto suave con la piel. Los elementos de corte más finos proporcionan un corte apurado con resultados perfectos: excelentes para detalles pequeños o zonas como debajo de la nariz o alrededor de la boca.
4.4
de 4
23
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Khashayar
09/04/2017
United Kingdom
Exellent
Excellent and best quality. I recommend this to all folks.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler
MOHAMMAD
26/07/2016
United Kingdom
VERYGOOD PRODUCTS
VERYGOOD PRODUCTS i use the product for 2 hours and the battery still good regards
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler
Zargon
15/10/2022
Italia
Il top
Ho avuto diversi rasoi elettrici anche di altri marchi, ma questo è imbattibile! Corpo robusto e in metallo, comodo durante l'uso. Molto utile la testina rotante con lama più piccola, utilissima per rifinire. Con un solo prodotto si può radere a zero o creare il tuo styler di barba. Dopo anni ho acquistato lame nuove per il lato rasoio e va' che è una bomba! Ho acquistato un bodygroom ma è più indicato per il corpo, nonostante la barba la taglia in modo discreto. Peccato che non lo facciano più, ma finché durerà il mio me lo terrò stretto!
Ventajas
Un unico rasoio per radere e rifinire
Contras
Nessuno in particolare.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Fecha de uso 2020-10-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Fecha de uso 2020-10-15