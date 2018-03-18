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Descatalogado
QT4015/16
Barba de 3 días perfecta de forma sencilla
Da a tu barba el estilo que quieras con este barbero para barba y barba de 2 días. Precisión desde solo 0,5 mm hasta 10 mm.
Posiciones con 0,5 mm de precisión
Cuchillas de titanio avanzadas
1 h de carga/50 min de uso sin cable
Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, con una precisión de 0,5 mm entre cada longitud.
Cuchillas avanzadas de titanio para un rendimiento de corte superior y perfilados de larga duración
Utiliza el barbero en la primera posición para obtener una barba de 2 días perfecta de solo 0,5 mm.
3.5
de 4
85
Reseñas
franaber
18/03/2018
España
Sencilla, rápida y práctica
Esta recortadora de barba es muy útil porque permite regular la longitud a la que quieres cortar el vello gracias a su regulador incorporado en el propio mango. Es muy rápida porque las cuchillas apenas se enredan en el pelo de la barba. La recortadura incluye una funda para su transporte. La batería se carga muy rápidamente y una vez cargada dura varias semanas. Se puede utilizar bajo la ducha.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barbero para barba y barba de 2 días
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Usuario85
23/04/2017
España
Es perfecta
Llevo con Philips muchos años, mi primera recortadora fue una Philips BodyGroom TT2040/32, para mi la mejor máquina de todo el mercado, el problema fue la dichosa batería, tuve 2 en 4 años, me duraba lo justo para no poder reclamar la garantía... al segundo año la batería falla (sobre todo con el cabezal de recorte) y da muy poco tiempo de uso, hasta que deja de funcionar (se pueden leer muchos comentarios al respecto de otros usuarios con la misma queja). Dado que era la que más me gustaba decidí comprar la Philips QT4015/16 (recortadora de barba para 3 días), como recortadora, y a mi parecer es perfecta y estoy muy satisfecho con la compra.
Sí, recomiendo este producto
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Jorgetvm
04/12/2016
España
Parte de la promoción
Fácil y eficaz
Nos encotranmos ante una muy buena afeitadora o recortadora, lo que mas me ha llamado la atencion es la comodidad de no tener que cambiar de cabezal para elegir más o menos espesor de la barba, tambien he de destacar, la eficiencia de su bateria, que permite un uso de alrededor de 90 mn sin tener que cargarla.
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Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.