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Descatalogado

Beardtrimmer series 5000Cortabarba resistente al agua

QT4022/15

3.6

| (174) Reseñas

Cortabarba para un look de barba de 3 dias

Este cortabarba de Philips proporciona un rendimiento de corte superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.

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Protege la piel

Cortabarba para un look de barba de 3 dias

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de carbono tipo diamante

  • 60 min de uso inalámbrico/1 h de carga

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de largo, desde 0,5 a 10 mm

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de largo, desde 0,5 a 10 mm

Solo seleccione y asegure el largo que desee: desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta una barba larga de 10 mm, en pasos precisos de 0,5 mm.

Posición de 0,5 mm para una perfecta barba de 3 días, todos los días.

Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una perfecta barba de 3 días de solo 0,5 mm.

El indicador de la batería muestra el estado de la misma (baja/llena)

El indicador de la batería se ilumina en verde cuando la batería está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

174

Reseñas

01/08/2014

España

España

Excelente relación calidad precio

Después de ver la mayoría de comentarios crei que me había equivocado de producto, nada mas lejos de la realidad. Discrepo totalmente, de lo mejor que tiene la máquina es el diseño, al tener el peine a la altura del cabezal permite llegar con mucha facilidad a zonas difíciles, como debajo de la nariz. Philips no me ha decepcionado, buen producto a un precio muy competitivo. Felicidades

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

26/07/2014

España

España

Mejor que otras marcas

El afeitado es suave y rápido y tiene un montón de posiciones. Además, me encanta lo silenciosa que es. A diferencia de los demás comentarios, yo no he tenido ningún problema. Mi barba es poco espesa, no sé si tendrá algo que ver. Por poner una pega, la forma de la máquina hace un poco incómodo el paso del cuello a la cara. En cualquier caso, me ha encantado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

12/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

I bought this by chance for movember...never looked back

I've had this beard trimmer for a couple of years now and it's an indispensable piece of kit for the discerning gent. The trimmer is very solid and feels weighty but not overly much in your hand. Adjustment is very simple. Nothing to really go wrong and no pointless "touch" electronic gimmicks like my old trimmer from another competitor brand. The battery lasts ages. Really ages. I charge this trimmer and I think it gets plugged in again after a couple of months. Unless you shave daily, you will have at least 6-8 weeks worth of charge. It's quiet which is nice in the morning. It means I can continue listening to my radio without a buzzing in the background. And this trimmer isn't just for beards. This trimmer can be used anywhere and everywhere all over your body for the ultimate trim. Cleaning is incredibly easy. Since the unit is waterproof, you just rinse it under the tap. Any stubborn hairs under the blades are easily removed with an old toothbrush and the trimmer can then be left to drip-dry. The only downside to this trimmer is the flimsiness of the guard. I fear one day it may break and it does flex when you apply too much pressure.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

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