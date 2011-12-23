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Descatalogado

Unidad de afeitado

RQ10/51

3.8

| (52) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Disfruta de un afeitado apurado

Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada dos años.

Ver todos los beneficios

Cambia el cabezal cada dos años para obtener los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • Flex & Pivot Action

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.

Fácil montaje

Fácil montaje

Renueva fácilmente tu unidad de afeitado gracias al sistema de fácil montaje.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

52

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

23/12/2011

España

España

Todo perfecto

Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

18/01/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10 Shaving unit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10 Shaving unit

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