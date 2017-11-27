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Descatalogado
Cabezales DualPrecision
Recortador
45 min
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de dos días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de dos días
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.
Premios
4.0
de 4
443
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Sipiona
27/11/2017
España
Perfecta
Funciona perfectamente y deja un muy buen apurado. Se puede usar tanto en seco como en mojado. Fácil de manejar y muy cómoda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Halvar
13/04/2014
España
Suavidad, precisión y apurado.
La compré para sustituir a mi vieja Philishave HQ6465 y la mejora de afeitado fue más que notable. El afeitado es muy suave por lo que pasar varias veces por la misma zona no irrita la piel. Si vas con prisa, en seco está bien, pero afeitarse con espuma o gel es excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Mufasa
28/12/2013
España
Un buen aparato, excelente
Un buen aparato, excelente. Buen funcionamiento? El precio un poco elevado. Totalmente sumergible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver