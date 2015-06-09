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Descatalogado
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso sin cable/1 h de carga
Accesorio recortador de precisión
El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.
Los cabezales DualPrecision cuentan con ranuras para afeitar el pelo normal y orificios para afeitar la barba más corta.
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
3.9
de 4
246
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
tioconi
09/06/2015
España
Comprador verificado
calidad precio muy bien
Me gusta yo usaba antes de las baratas pensaba que todas afeitan igual pues no esta hay mucha diferencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
chris1949
09/12/2014
España
AFEITADORA EXCELENTE
Con pocas palabras basta, otra maravilla de Philips. Gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
strq
14/04/2014
España
Gran calidad de producto
Facil de usar, gran apurado del afeitado y sin irritación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.