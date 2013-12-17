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  • Philips SensoTouch - Resultado perfecto, afeitado suave
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  • Philips SensoTouch - Resultado perfecto, afeitado suave
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Descatalogado

SensoTouchafeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco

RQ1180/16

3.9
| (182) Reseñas
Philips SensoTouch - Resultado perfecto, afeitado suave
La nueva SensoTouch RQ1180/16 de Philips proporciona un resultado perfecto proporciona un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D ajusta fácilmente a todos los rincones de tu cara y corta hasta los pelos más cortos gracias a los cabezales DualPrecision
Ver todos los beneficios

Philips SensoTouch - Resultado perfecto, afeitado suave

  • Cabezales DualPrecision

  • Recortador

  • 50 min

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso los pelos más cortos

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso los pelos más cortos

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de dos días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de dos días

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte más apurado

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte más apurado

El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

182

Reseñas

17/12/2013

España

España

Muy buen artículo

Es la mejor compra que he realizado para mi afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco

04/12/2013

España

España

Mi marido no vive sin ella

A mi marido le encanta, desde que la tiene no puede vivir sin ella. No le irrita nada la piel. Muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver

08/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Powerful soft noise shaver

Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

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