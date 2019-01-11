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Descatalogado

Unidad de afeitado

RQ12/40

2.8

| (336) Reseñas

Renuévalos para conseguir resultados óptimos

Para que la afeitadora Philips ofrezca un rendimiento máximo, sustituye los cabezales de afeitado cada 2 años.

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Sistema SkinGlide suave sin fricción para minimizar la irritación

Sistema SkinGlide suave sin fricción para minimizar la irritación

La superficie de afeitado SkinGlide sin fricción de la afeitadora eléctrica se desliza suavemente por tu cara para un afeitado preciso.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.

Sellado Aquatec: un afeitado seco confortable y un afeitado húmedo refrescante

Sellado Aquatec: un afeitado seco confortable y un afeitado húmedo refrescante

El sellado en seco o en húmedo Aquatec de la afeitadora eléctrica te permite elegir cómo prefieres afeitarte. Puedes disfrutar de un cómodo afeitado seco o un refrescante afeitado húmedo con gel o espuma para conseguir la máxima comodidad en tu piel.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

336

Reseñas

11/01/2019

España

España

Este producto es magnífico

Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

14/03/2013

España

España

Philips mejora día a día

Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

22/09/2012

España

España

AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA

LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

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