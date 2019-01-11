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Descatalogado
RQ12/40
Renuévalos para conseguir resultados óptimos
Para que la afeitadora Philips ofrezca un rendimiento máximo, sustituye los cabezales de afeitado cada 2 años.
La superficie de afeitado SkinGlide sin fricción de la afeitadora eléctrica se desliza suavemente por tu cara para un afeitado preciso.
Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.
El sellado en seco o en húmedo Aquatec de la afeitadora eléctrica te permite elegir cómo prefieres afeitarte. Puedes disfrutar de un cómodo afeitado seco o un refrescante afeitado húmedo con gel o espuma para conseguir la máxima comodidad en tu piel.
2.8
de 4
336
Reseñas
Euska74
11/01/2019
España
Este producto es magnífico
Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Fernando2013
14/03/2013
España
Philips mejora día a día
Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
RAMON
22/09/2012
España
AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA
LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads