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Descatalogado
RQ12/51
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada dos años.
SensoTouch 3D
Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.
Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
2.8
de 4
336
Reseñas
Euska74
11/01/2019
España
Este producto es magnífico
Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Fernando2013
14/03/2013
España
Philips mejora día a día
Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
RAMON
22/09/2012
España
AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA
LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads