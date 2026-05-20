Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
S1141/00
Afeitadora eléctrica
Cuchillas PowerCut
Cabezales flexibles 4D
Se abre con un toque
Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.
Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños.
La afeitadora se ha diseñado para ofrecer una solución versátil con la que te puedes afeitar la cara y la cabeza con total comodidad
4.0
de 4
1059
Reseñas
Carpin
20/05/2026
España
Comprador verificado
Producto recomendable.
Lo primero decir que es una máquina que no pesa y es muy manejera. Yo tengo la barba muy espesa y va muy suave. Otra cosa a su favor es que la batería dura bastante, unos siete ocho afeitados. Por calidad-precio la recomiendo
Ventajas
Sencillez y eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-01-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-01-15
Druño
16/05/2026
España
Comprador verificado
Facilidad para el afeitado
Muy buen corte y cabezal flexible que facilita el afeitado
Ventajas
Cabezal tan flexible que es un gustazo poder afeitarse así
Contras
Que no tengo una funda donde poder guardar y proteger la máquina de afeitar. A ver si nos pueden ofrecer una funda para poder comprarla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-04-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-04-01
Xuscuc
16/04/2026
España
Comprador verificado
Perfecta para mi
Una grata sorpresa, tanto en seco como usando gel de afeitar es una maravilla,. Tengo la barba dura y espesa y he de decir que estoy súper contento, en seco la máquina cumple de sobra para un afeitado que es menos apurada que con gel como es de esperar, pero con resultados buenísimos y con gel ya es una maravilla y la batería dura mucho.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.