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Shaver series 3000 S3133/57 Wet or Dry electric shaver, Series 3000

S3133/57

4.2
| (2047) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
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4.2

de 4

2047

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

05/05/2026

España

España

Comprador verificado

Buena máquina con batería muy duradera

Llevo usando la máquina cuarenta días y además de funcionar bien y apurar el afeitado, el mejor aspecto es que hace 2 días tuve que cargar la batería por primera vez. La uso muy a menudo y la duración de la batería es lo que más se puede destacar.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

22/02/2026

España

España

Comprador verificado

Es perfecta

Una perfecta elección, apura muy bien. No da tirones en la barba. Muy recomendable

Ventajas

Ok

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

26/01/2026

España

España

Comprador verificado

¡Un Phillips Shaver maravilloso!

¡Es aún mejor que el Phillips antiguo que tenia antes!

Ventajas

¿Has probado uno de estos? ¡Lo deberias!

Contras

Nada de nada en contra...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

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