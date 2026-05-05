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  • Un afeitado cómodo y apurado incluso en pieles sensibles.
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Shaver 3000 SeriesAfeitadora eléctrica en seco y en húmedo

S3241/12

4.2
| (2047) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Un afeitado cómodo y apurado incluso en pieles sensibles.
Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry Electric Shaver gives you a comfortable, clean shave, even on sensitive skin. 5D Pivot & Flex Heads, 27 self-sharpening PowerCut Blades, and wet and dry use ensure excellent, reliable results every time.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Con tecnología SkinProtect

Un afeitado cómodo y apurado incluso en pieles sensibles.

  • Cabezales pivotantes y flexibles 5D

  • Cuchillas PowerCut

  • Sistema de afeitado anticorrosión

  • Afeitado en húmedo y en seco

Los cabezales pivotantes y flexibles 5D se adaptan a todos los ángulos y curvas

Los cabezales pivotantes y flexibles 5D se adaptan a todos los ángulos y curvas

Al flexionarse y pivotar en cinco direcciones, el cabezal sigue cada curva de la cara cortando justo por encima del nivel de la piel para un afeitado limpio y cómodo incluso en pieles sensibles.

Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado apurado en todo momento

Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado apurado en todo momento

Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.

Adecuada para afeitarse la cabeza

Adecuada para afeitarse la cabeza

La afeitadora se ha diseñado para ofrecer una solución versátil con la que te puedes afeitar la cara y la cabeza con total comodidad

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2047

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

05/05/2026

España

España

Comprador verificado

Buena máquina con batería muy duradera

Llevo usando la máquina cuarenta días y además de funcionar bien y apurar el afeitado, el mejor aspecto es que hace 2 días tuve que cargar la batería por primera vez. La uso muy a menudo y la duración de la batería es lo que más se puede destacar.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

22/02/2026

España

España

Comprador verificado

Es perfecta

Una perfecta elección, apura muy bien. No da tirones en la barba. Muy recomendable

Ventajas

Ok

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

26/01/2026

España

España

Comprador verificado

¡Un Phillips Shaver maravilloso!

¡Es aún mejor que el Phillips antiguo que tenia antes!

Ventajas

¿Has probado uno de estos? ¡Lo deberias!

Contras

Nada de nada en contra...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 