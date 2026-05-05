Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Cabezales pivotantes y flexibles 5D
Cuchillas PowerCut
Sistema de afeitado anticorrosión
Afeitado en húmedo y en seco
Al flexionarse y pivotar en cinco direcciones, el cabezal sigue cada curva de la cara cortando justo por encima del nivel de la piel para un afeitado limpio y cómodo incluso en pieles sensibles.
Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.
La afeitadora se ha diseñado para ofrecer una solución versátil con la que te puedes afeitar la cara y la cabeza con total comodidad
4.2
de 4
2047
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Sirkoan
05/05/2026
España
Comprador verificado
Buena máquina con batería muy duradera
Llevo usando la máquina cuarenta días y además de funcionar bien y apurar el afeitado, el mejor aspecto es que hace 2 días tuve que cargar la batería por primera vez. La uso muy a menudo y la duración de la batería es lo que más se puede destacar.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-03-20
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-03-20
Nuchy
22/02/2026
España
Comprador verificado
Es perfecta
Una perfecta elección, apura muy bien. No da tirones en la barba. Muy recomendable
Ventajas
Ok
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Un Entusiasta
26/01/2026
España
Comprador verificado
¡Un Phillips Shaver maravilloso!
¡Es aún mejor que el Phillips antiguo que tenia antes!
Ventajas
¿Has probado uno de estos? ¡Lo deberias!
Contras
Nada de nada en contra...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.