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Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

S5050/04

4.1
| (167) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
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4.1

de 4

167

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

22/05/2021

España

España

Comprador verificado

Perfectas

Me gusta mucho su afeitado y apura muy bien inclusive debajo del agua

Ventajas

Su fácil manejo

Contras

Le falta un cepillo bueno para su limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

27/02/2021

España

España

Comprador verificado

Es muy cómodo y práctico

Estoy muy conforme con el producto esta práctico Recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

18/02/2021

España

España

Comprador verificado

El producto funciona perfectamente

No es la primera maquinilla de afeitar de Philips que tengo. La marca nunca defrauda en cuanto a calidad en sus productos....

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

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