[Employee of philipsglobal] He probado la maquinilla eléctrica Philips Aquatouch con afeitados diarios durante una semana, alternando afeitados en seco y afeitados en la ducha. En ambos casos el resultado ha sido mejor que el esperado. Hacía muchos años que no utilizaba una afeitadora eléctrica. En parte porque la que tenía, que funcionaba en seco, solía dejarme el cuello bastante irritado. Con esta no he tenido ese problema ni un solo día. Respecto al afeitado en seco, es muy fácil y cómodo. En húmedo, hay que tener un poco más de pericia por no poder mirarte, pero en unos pocos días coges el truco. La ventaja es que como no irrita la piel puedes dar alguna pasada más para asegurarte de que has cubierto toda la cara. La máquina tiene un cuello basculante que hace que se adapte super bien a todos los ángulos de la cata, barbilla y cuello sin necesidad de hacer mucha presión. Además, las esferas de las cuchillas también oscilan para mayor confort. El recortador de patillas es bastante curioso. No forma parte de la maquinilla sino que es un cabezal que se intercambia. Tiene mucha potencia y es muy fácil de usar. En cuanto a la batería, la carga inicial me ha durado toda la semana por lo que estoy muy contento. El paquete que he recibido, por tratarse de una oferta especial incluye, en un estuche engomado con varios compartimentos, la afeitadora y el recortapatillas, y un cortapelos para el cuerpo con 2 acoples para distintos largos. La maquinilla para el cuerpo (Bodygroom Philips) funciona a pilas y es muy fácil de manejar. Tiene una superficie engomada que hace que tenga un tacto muy agradable. El recorte es suave y apura bastante bien. Me ha parecido curioso que la recortadora se puede utilizar en dos direcciones, lo cual está muy bien para apurar algún pelo que se queda por el camino. En definitiva, no deja de ser una recortadora a pilas, pero como regalo/lote me parece muy práctico y un regalo ideal.