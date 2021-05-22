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Descatalogado
4.1
de 4
167
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
Rocha80
22/05/2021
España
Comprador verificado
Perfectas
Me gusta mucho su afeitado y apura muy bien inclusive debajo del agua
Ventajas
Su fácil manejo
Contras
Le falta un cepillo bueno para su limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fabito2021
27/02/2021
España
Comprador verificado
Es muy cómodo y práctico
Estoy muy conforme con el producto esta práctico Recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
jmvences
18/02/2021
España
Comprador verificado
El producto funciona perfectamente
No es la primera maquinilla de afeitar de Philips que tengo. La marca nunca defrauda en cuanto a calidad en sus productos....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo