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Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

Descatalogado

Asistencia

Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

S5050/04

Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

Descatalogado

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Manuales y documentación

Pasaporte ecológico - English (US)

  • PDF archivo, 144.1 kB
  • 15 April 2022

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 6.7 MB
  • 17 October 2025

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