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Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver
Descatalogado
Asistencia
S5050/04
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Instrucciones de uso
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¿Qué afeitadoras Philips son compatibles con el sistema Quick Clean Pod?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips serie 5000?
¿Cuándo sustituir el cartucho de la estación de limpieza?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
Soporte del cabezal de afeitado
Shaver Funda
Shaver series 5000Tapa protectora
ShaversCuerpo del cepillo
ShaverAccesorio recortador de precisión
ShaversCepillo de limpieza
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido
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Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua