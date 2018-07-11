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Descatalogado
4.6
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Babar
11/07/2018
United Kingdom
Great razor
Got this on discounted price, as my old Philip’s razor needed new heads, love the new razor gives a great shave
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver
Guitou29600
11/08/2018
France
Pratique !!!
Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Pierrossimmo
11/08/2018
France
Comprador verificado
Pratique !!!
Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche