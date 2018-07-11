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Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver

S5091/50

4.6
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
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4.6

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

11/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great razor

Got this on discounted price, as my old Philip’s razor needed new heads, love the new razor gives a great shave

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver

11/08/2018

France

France

Pratique !!!

Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche

11/08/2018

France

France

Comprador verificado

Pratique !!!

Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche

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