Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver
Descatalogado
Asistencia
S5091/50
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Instrucciones de uso
Guía de introducción - English (US)
Todas (12)
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
Soporte del cabezal de afeitado
Perfilador de barba ajustable RQ111
Peine-guía ajustable para barba de 1-5 mm
Shaver series 5000Tapa protectora
Shaver series 5000& 6000 Recortador para nariz y orejas
ShaverAccesorio recortador de precisión
ShaversCepillo de limpieza
Mi sistema Philips SmartClean no funciona