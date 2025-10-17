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Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver

Descatalogado

Asistencia

Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver

S5091/50

Shaver series 5000 S5091/50 Wet and dry electric shaver

Descatalogado

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Manuales y documentación

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 6.7 MB
  • 17 October 2025

Guía de introducción - English (US)

  • PDF archivo, 5.6 MB
  • 15 April 2022

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