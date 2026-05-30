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Descatalogado
Cuchillas SteelPrecision
Sensor adaptador de corriente
Cabezales flexibles de 360 grados
Cortapatillas desplegable incorporado
Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada** para obtener un acabado limpio y cómodo.
La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.
Diseñada para seguir los contornos de la cara, esta afeitadora eléctrica de Philips dispone de cabezales totalmente flexibles que giran 360° para un afeitado cómodo y apurado.
4.3
de 4
3606
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Juampe
30/05/2026
España
Comprador verificado
Para,el,día a dia
Me encanta, es la primera maquinilla eléctrica, me parece cómoda, sabré todo porque te das un repaso todos los días y te deja bien, aunque tengas barba cerrada como se suele decir. Se limpia súper fácil y la carga dura mucho tiempo
Ventajas
Comodidad, afeitado y limpieza
Contras
Falta que apure algo mas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-04-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-04-16
Abuelet
22/05/2026
España
Comprador verificado
Suave cómodo y rápido
Y no es un afeitado como el que puedes hacerte a la baja o cuchilla pero es bastante apurado cómodo muy suave y yo suelo terminar humedeciendo las cuchillas y dándome otra pasada y queda perfecto
Ventajas
Cómodo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-01-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-01-24
Chapu1984
28/04/2026
España
Comprador verificado
Mejor imposible
Recomiendo este producto ya que su acabado de afeitado es de 10, para pieles sensibles va fenomenal ya había probado otras y me otorgaban la piel si embargo con esta máquina no me irrita nada. La duración de la batería usándola a diario es de unas tres semanas.
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.