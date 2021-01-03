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  • Deslizamiento suave, afeitado delicado
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  • Deslizamiento suave, afeitado delicado
  • Deslizamiento suave, afeitado delicado
  • Deslizamiento suave, afeitado delicado
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  • Deslizamiento suave, afeitado delicado
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  • Deslizamiento suave, afeitado delicado
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  • Deslizamiento suave, afeitado delicado
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  • Deslizamiento suave, afeitado delicado

Descatalogado

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

S7530/50

4.1
| (2712) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

2 Premios

Deslizamiento suave, afeitado delicado
La serie 7000 de Philips protege contra los principales signos de irritación de la piel. Los anillos SkinGlide con recubrimiento anti-fricción permiten que la afeitadora se deslice sin esfuerzo por la cara. Sus hojas ofrecen un corte apurado y protegen la piel, incluso con barba de 3 días.
Ver todos los beneficios

La afeitadora n.º 1 de Philips para pieles sensibles*

Deslizamiento suave, afeitado delicado

  • Anillos SkinGlide

  • Cuchillas GentlePrecision PRO

  • Cepillo de limpieza y perfilador barba

Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Disfruta de un afeitado más cómodo con los anillos SkinGlide antifricción revestidos con microesferas. Miles de diminutas esferas redondas similares al cristal reducen la fricción y la resistencia a la superficie entre la afeitadora y la piel. Esto permite disfrutar del afeitado con un deslizamiento suave y fácil, y ayuda a proteger contra la irritación de la piel.

Las cuchillas protegen la piel y apuran incluso con barba de 3 días

Las cuchillas protegen la piel y apuran incluso con barba de 3 días

Nuestro sistema de corte actualizado cuenta con una tecnología de protección de la piel diseñada para cortar solo el pelo, no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para conseguir un afeitado suave y apurado, incluso con barba de 3 días.

Los cabezales flexibles de 5 direcciones siguen los contornos con menos presión

Los cabezales flexibles de 5 direcciones siguen los contornos con menos presión

Los cabezales de nuestra afeitadora se flexionan fácilmente en 5 direcciones, siguiendo suavemente los contornos de la cara y el cuello. Se requiere menos presión para conseguir un afeitado apurado y se minimiza el estrés para la piel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

2712

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

03/01/2021

España

España

muy buen producto relación calidad-precio

Se lo recomiendo a todo el mundo para un buen afeitado rápido y cómodo

Ventajas

todo en general

Contras

casi nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7780/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7780/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

11/02/2020

España

España

Comprador verificado

MUY BUENA

Es justo la maquinilla que esperaba. Facil manejo y apurado perfecto

Ventajas

manejo y apurado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7510/41 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7510/41 Wet and dry electric shaver

01/02/2020

España

España

Comprador verificado

BUEN PRODUCTO

Apura correctamente el afeitado, y el aparato es sorprendentemente silencioso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/67 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/67 Wet and dry electric shaver

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Avisos legales

  1. La número 1 para pieles sensibles, en comparación con otras afeitadoras Philips

  2. El 91 % de los sujetos experimentó menor irritación de la piel al afeitarse con la Philips S7000 con cepillo de limpieza: pruebas en Reino Unido entre usuarios de cuchillas insatisfechos