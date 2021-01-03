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Descatalogado
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecision PRO
Cepillo de limpieza y perfilador barba
Disfruta de un afeitado más cómodo con los anillos SkinGlide antifricción revestidos con microesferas. Miles de diminutas esferas redondas similares al cristal reducen la fricción y la resistencia a la superficie entre la afeitadora y la piel. Esto permite disfrutar del afeitado con un deslizamiento suave y fácil, y ayuda a proteger contra la irritación de la piel.
Nuestro sistema de corte actualizado cuenta con una tecnología de protección de la piel diseñada para cortar solo el pelo, no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para conseguir un afeitado suave y apurado, incluso con barba de 3 días.
Los cabezales de nuestra afeitadora se flexionan fácilmente en 5 direcciones, siguiendo suavemente los contornos de la cara y el cuello. Se requiere menos presión para conseguir un afeitado apurado y se minimiza el estrés para la piel.
Premios
4.1
de 4
2712
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
03/01/2021
España
muy buen producto relación calidad-precio
Se lo recomiendo a todo el mundo para un buen afeitado rápido y cómodo
Ventajas
todo en general
Contras
casi nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7780/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7780/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
fasastre
11/02/2020
España
Comprador verificado
MUY BUENA
Es justo la maquinilla que esperaba. Facil manejo y apurado perfecto
Ventajas
manejo y apurado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7510/41 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7510/41 Wet and dry electric shaver
Jaum1959
01/02/2020
España
Comprador verificado
BUEN PRODUCTO
Apura correctamente el afeitado, y el aparato es sorprendentemente silencioso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/67 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/67 Wet and dry electric shaver
La número 1 para pieles sensibles, en comparación con otras afeitadoras Philips
El 91 % de los sujetos experimentó menor irritación de la piel al afeitarse con la Philips S7000 con cepillo de limpieza: pruebas en Reino Unido entre usuarios de cuchillas insatisfechos