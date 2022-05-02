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  • Apurado incluso en piel sensible
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Descatalogado

Shaver series 7000Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible

S7970/26

4.3
| (621) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Apurado incluso en piel sensible
La afeitadora Philips Shaver Series 7000 se ha diseñado para un afeitado apurado incluso en pieles sensibles. Mejorado y desarrollado con la asistencia personal de dermatólogos, ayuda a los hombres con problemas de piel específicos. Porque cada piel es diferente.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Producto líder para pieles sensibles

Apurado incluso en piel sensible

  • Anillos especiales pieles sensibles

  • Plan de afeitado personalizado con app

  • Base de limpieza Smartclean

  • Recortador de patillas

Anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave

Anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave

Disfruta del suave deslizamiento de la avanzada tecnología de microesferas de Philips. Inspirados en los principios del deslizamiento de la aerodinámica, los anillos de la afeitadora están cubiertos de miles de diminutas esferas similares al cristal que ofrecen la máxima comodidad para la piel.

Una afeitadora facial para un afeitado apurado pero delicado

Una afeitadora facial para un afeitado apurado pero delicado

La afeitadora eléctrica para pieles sensibles está equipada con cuchillas GentlePrecision para minimizar los tirones o las pasadas repetidas sobre la piel, incluso al usarla en barba de 3 días.

Las barbas pobladas no tienen ninguna oportunidad

Las barbas pobladas no tienen ninguna oportunidad

Esta afeitadora eléctrica incluye un sensor BeardAdapt que lee la densidad de la barba. Luego, ajusta automáticamente la potencia para la tarea en cuestión. Así de fácil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

621

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

02/05/2022

España

España

Comprador verificado

máquina Perfecta

Maquina de gran calidad y muy buen apurado incluso en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible

28/01/2022

España

España

Comprador verificado

La recomiendo

Muy contento, apura muy bien y hasta la fecha 0 problemas. Sin duda la volvería a comprar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible

Sí, recomiendo este producto

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23/01/2022

España

España

Comprador verificado

Muy buena

Es muy buena maquina no envidia a la serie 9000...

Ventajas

Suavidad y apura muy bien.

Contras

Lo complicado que es encontrar el cabezal entero de repuesto.

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 