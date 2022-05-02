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Descatalogado
Anillos especiales pieles sensibles
Plan de afeitado personalizado con app
Base de limpieza Smartclean
Recortador de patillas
Disfruta del suave deslizamiento de la avanzada tecnología de microesferas de Philips. Inspirados en los principios del deslizamiento de la aerodinámica, los anillos de la afeitadora están cubiertos de miles de diminutas esferas similares al cristal que ofrecen la máxima comodidad para la piel.
La afeitadora eléctrica para pieles sensibles está equipada con cuchillas GentlePrecision para minimizar los tirones o las pasadas repetidas sobre la piel, incluso al usarla en barba de 3 días.
Esta afeitadora eléctrica incluye un sensor BeardAdapt que lee la densidad de la barba. Luego, ajusta automáticamente la potencia para la tarea en cuestión. Así de fácil.
4.3
de 4
621
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Ade1
02/05/2022
España
Comprador verificado
máquina Perfecta
Maquina de gran calidad y muy buen apurado incluso en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Salter
28/01/2022
España
Comprador verificado
La recomiendo
Muy contento, apura muy bien y hasta la fecha 0 problemas. Sin duda la volvería a comprar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Yoal
23/01/2022
España
Comprador verificado
Muy buena
Es muy buena maquina no envidia a la serie 9000...
Ventajas
Suavidad y apura muy bien.
Contras
Lo complicado que es encontrar el cabezal entero de repuesto.
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.